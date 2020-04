Covid 19, ad Agnone mille mascherine: ecco a chi andranno

Molta è l'ansia diffusa tra la popolazione agnonese a seguito della notizia del Covid 19 presente sui tamponi processati di 23 persone tra operatori, familiari e ospiti della casa di riposo di Agnone. Il presidente della regione Molise, Donato Toma, ha emanato una ordinanza in cui si fa l'obbligo dell'uso della mascherina per chiunque entra in Agnone o si accinge ad uscirne perciò si e' scatenata la giusta rincorsa alla mascherina protettiva da parte di tutti gli agnonesi. Dall'amministrazione comunale ci comunicano quanto segue:

"Ieri a seguito dell’emergenza venutasi a creare per i numerosi casi di COVID19 riscontrati nel comune di Agnone il Commissario Prefettizio ha fatto richiesta urgente di 1500 mascherine di tipo certificato alla Regione Molise Servizio di Protezione Civile. Questa mattina la sala operativa regionale ha contattato il comune di Agnone e,sempre in mattinata sono state ritirate 1000 mascherine, di cui 500 FFP2 destinate alla struttura “La Tavola Osca”come da indicazione del Servizio Regionale di Protezione Civile e 500 (di cui 300 di tipo non classificato e 200 “chirurgiche”)da destinare alla prime esigenze della popolazione con il criterio di andare incontro inizialmente alla popolazione più esposta (commercianti-operatori di sicurezza-volontari-soggetti anziani-disabili e fragili) e poi mano a mano che si avranno ulteriori disponibilità di cercare di andare incontro alle esigenze di tutti.

Le modalità di consegna saranno le stesse di quelle donate dalla Famiglia Scarano in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo di Protezione Civile di Agnone.La distribuzione sarà organizzata tra la giornata di lunedì e martedì."

Comunque osserviamo che il Cav Mario Petrecca, presidente associazione Nucleo Protezione Civile di Agnone ha rilasciato tramite i social la seguente dichiarazione:

"Dopo l'articolo uscito oggi su Teleasse dove si parla di distribuzione di mascherine da parte della nostra associazione, vi comunico, che noi non ne siamo a conoscenza, visto che se n'è interessato il comune di Agnone.

Pertanto se avete necessità di mascherine siete pregati di contattare il personale comunale che prenderà predisposizioni al riguardo".