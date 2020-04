Covid 19, il consiglio comunale di Campobasso riparte il 10 aprile in modalità telematica

Il presidente del Consiglio Comunale di Campobasso, sentita la Conferenza dei Capigruppo, tenuta in modalità videoconferenza, nella seduta del 3 aprile, ha convocato il Consiglio Comunale in seduta straordinaria in modalità telematica in prima convocazione per il giorno di venerdì 10 aprile 2020, alle ore 9.00, con prosecuzione e, nel caso di mancato raggiungimento del numero legale, in seconda convocazione per il giorno di martedì 14 aprile 2020, alle ore 9.00.