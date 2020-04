Covid 19, Nunzia Zarlenga apre il cuore alla solidarietà e crea mascherine per la popolazione

Nunzia Zarlenga non è nuova nel farci tante gradite soprese. Lei è una persona ecclettica, passa con disinvoltura dalle analisi politiche, socio-culturali, all'impegno attivo nel sociale, alla coltivazione di prodotti biologici, alla cucina sana con prodotti a km 0, alla produzione di marmellate, confetture, liquori e all'arte artigianale per la produzione di borse, collane, oggettistica, tutto realizzato con prodotti naturali riciclati. In questo orribile momento per l'intera umanità e nonostante il dolore per la recente perdita della cara mamma la signora Florida, Nunzia apre il suo cuore alla solidaretà. Sta confezionando mascherine protettive onde evitare il contagio da Covid 19, lo fa con scampoli di tessuto rIciclato, di vari colori. Il costo? Abbracci e baci affettuosi da chi le riceve.....quando sarà possible riabbracciarsi e baciarsi.. Grazie Nunzia!

Di seguito l'avviso di Nunzia ai cittadini sui social:

"AVVISO AI MIEI CONCITTADINI (Agnone-IS). In questi giorni bui mi sono spesso chiesta come potessi rendermi utile.Poi ho pensato che so cucire e mi sono messa a fare mascherine che sono introvabili se non a prezzi esorbitanti. Sono di stoffa, ma all'interno ho cucito ben 4 strati di TNT (tessuto non tessuto), è lavabile e quindi si può disinfettare con prodotti adatti. La misura è quella classica della mascherina chirurgica. Se qualcuno di voi ne ha bisogno mi contatti. Certo i colori sono quelli che sono, i negozi del genere sono chiusi e sto usando gli scampoli che ho in casa.Magari sono bruttine e anche imperfette,ma meglio di niente. Quanto costano? Molto. Segnatemi un abbraccio quando questo incubo sarà finito e mi pagherete così.Ho bisogno di riceverne e di darne.Su dai, non mi sembrano care.Fatemi sapere. Ce la faremo,coraggio! (passate parola o condividete,grazie)