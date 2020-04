Covid 19, Zona rossa Web tv di Cerro al Volturno dona 250 mascherine: ecco a chi andranno

ZRWEB-TV SOLIDALE

Dalle parole sul web, ai fatti concreti nell'emergenza.

ZRWEB-TV ed i suoi collaboratori scendono in campo anche in concreto. Hanno infatti deciso di donare 250 DISPOSITIVI di sicurezza(Mascherine) realizzate gratuitamente da Rosaria Ippino, collaboratrice e curatrice della Rubrica "Il Filo che Unisce". Nei colori Bianco e Rosso, come quelli del gonfalone del Comune di Cerro al Volturno e realizzate in TNT (Tessuto non Tessuto, Triplo strato e facilmente lavabili con acqua a 60° e sapone) attenendosi scrupolosamente quanto più alle direttive ministeriali. Le mascherine saranno recapitate via corriere tra Martedì 7 e Mercoledì 8 aprile 2020 a:

Comune di Cerro al Volturno - 100 pezzi

Caritas Diocesana di Isernia - 60 pezzi

Comitato Provinciale Croce Rossa Italiana - 50 pezzi

Genitori Autismo Molise ONLUS - 40 pezzi

La direzione di ZRWEB-TV Ringrazia i suoi collaboratori e benefattori per aver consentito questa operazione, segno tangibile di volontà e finalità positive in un momento così particolare per tutti.

#AndraTuttoBene????