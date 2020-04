Covid 19, i dati Asrem: 114 tamponi tutti negativi oggi, i casi restano 222

Altri 43 tamponi sono stati processati nel pomeriggio dall' Asrem. La buona notizia è che sono tutti negativi. Aggiunti ai 71 di oggi sono 114 in un giorno e nessun positivo.

In totale sono quindi 1746 quelli processati dall' inizio dell' emergenza, 222 positivi e 1524 negativi. I positivi sono sempre 166 in provincia di Campobasso, 44 in quella di Isernia e 12 di altre regioni.

Nonostante il trasferimento notturno dei pazienti di Agnone e Cercemaggiore al nuovo centro Covid di Venafro questi dati non sono ancora disponibili nel riepilogo Asrem.

Risulta invece che sono 30 i pazienti ospedalizzati al Cardarelli di Campobasso. Quattro in terapia intensiva, uno in terapia subintensiva e 25 in malattie infettive.

Resta ricoverato al Veneziale il paziente di ortopedia. 165 quelli a domicilio: 145 mai passati per l' ospedale e 20 asintomatici dimessi. 6 i guariti. Stabili i ricoveri Neuromed e i decessi.