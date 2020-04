Covid 19, la commissaria prefettizia Ferri predispone ad Agnone la procedura per i buoni spesa

Con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile-

nr.658 del 29.3.2020 è stata adottata altra misura per assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi

di solidarietà alimentare sul territorio.

Con tale provvedimento sono state assegnate risorse a tutti i Comuni da destinare a misure urgenti di

solidarietà alimentare.

Con tali risorse i comuni possono finanziare buoni spesa, generi alimentari e prodotti di prima necessità

da destinare ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica

da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno.

Il Comune di Agnone ha pubblicato l’avviso per poter accedere a tali forme di sostegno così come pure

le modalità di adesione da parte delle attività commerciali che vorranno convenzionarsi con il nostro Ente.

Si informa inoltre che con Decreto del Commissario Prefettizio n°10/2020 sono state definite le modalità

di distribuzione di mascherine protettive, alla cittadinanza agnonese.

Per qualsiasi informazione bisogna fare riferimento al sito istituzionale del Comune

www.comune.agnone.is.it oppure telefonare all’Ufficio Politiche Sociali dal lunedì al venerdì dalle ore

09,00 alle ore 13,00 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,00 tel. 0865723216.