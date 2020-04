Covid 19, parla l'ex primario di medicina Di Nucci: i malati asintomatici restano a casa, non occorreva l' ignobile messinscena del trasferimento

A seguito del trasferimento dei 13 anziani della casa di riposo Tavola Osca di Agnone,custer di covid positivi, l'ex dirigente di Medicina del San Francesco Caracciolo Giovanni Amedeo Di Nucci stimato professionista in servizio presso la struttura agnonese per oltre quaranta anni, ha rilasciato la seguente dichiarazione sui social

"Abito a 10 metri dalla struttura di ricovero ed ho assistito con le lacrime agli occhi alla "deportazione" immotivata degli ospiti malati. So, per quanto è stato riferito , che è stata solo riscontrata una positività del test di ricerca Covid e che si tratta di persone che non hanno mostrato patologia correlabile alla presenza di virus. Da questo punto di vista non c'era nessuna necessità di imbastire la ignobile messinscena. Con le modalità di spettacolarizzazione con cui è stata condotta. Bastava lasciare le persone in struttura e dotare chi li doveva assistere dei dispositivi protettivi completi così numerosamente in dotazione alle decine e decine di infermieri, autisti ecc che formavano la colonna di ben 11 autoambulanze. Sono triste e indignato e penso che quello che è successo ieri sera non sarebbe avvenuto se non si fosse ridotta in modo drammatico la possibilità operativa del presidio ospedaliero e si fosse organizzato nel corso degli anni una assistenza domiciliare degna di questo nome.

Ovviamente sottoscrivo parola per parola quanto scritto dalla cara amica Ida Di Ianni che, nella sua grande sensibilità e capacità espositiva, ha sentito l'obbligo morale di dire la sua pur vivendo lontano da noi."

Da quanto afferma il dottor DI NUCCI è evidente che gli anziani agnonesi potevano essere seguiti presso la struttura dove risultavano ospiti essendo stata solo riscontrata la positività del test di ricerca Covid.Sulla questione in ogni caso si è espresso nelle ore serali odierne, tramite la diffusione di un video sui social il consigliere regionale Andrea Di Lucente, dove spiega le motivazioni alla base della decisione assunta dalla ASREM

