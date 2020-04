Covid 19, interviene il consigliere Di Lucente: Il titolare della casa di riposo Tavola Osca ha abbandonato la nave

Trasferimento anziani positivi da Agnone a Venafro. Tutta la verità su quanto è successo nella questione Tavola Osca di Agnone, lo ha riferito in questo video il presidente della prima commissione consiliare regionale Andrea Di Lucente, il quale non solo spiega le motivazioni di quanto accaduto ma invita i molisani a fare meno polemica sui social network e tornare ai valori di unità tipiche dei molisani.

Nel video affema: "Voglio spiegare perchè si è arrivato a tanto, In una mail i titolari della struttura hanno sostenuto che entro il 4 aprile la struttura doveva essere libera non essendo in grado loro stessi di garantire assistenza" In pratica il consigliere Di Lucente dice che il titolare della Tavola Osca "ha abbandonato la nave"