Covid 19, Nas oggi a Venafro per verificare le condizioni degli anziani. Nola: presenteremo una interrogazione in consiglio

" Come noto, ieri, dopo aver verificato le criticità delle situazioni venutesi a creare con l’improvviso trasferimento notturno di pazienti anziani Covid-19 asintomatici da Agnone e Cercemaggiore, a Venafro, sono state fatte le opportune “segnalazioni” alle Autorità competenti per un immediato intervento".

Lo ha dichiarato il consigliere regionale Vittorio Nola che ha aggiunto: "infatti questa mattina, i carabinieri del NAS, hanno svolto un’accurata ispezione le cui risultanze dovranno essere attentamente applicate dai vertici dell’ASREM, presenti anch’essi, tra l’altro stamani a Venafro, insieme al primario infettivologo del Cardarelli di Campobasso.

Desidero esprimere alle Forze dell’Ordine un sentito grazie per la loro tempestività e sensibilità.

Mi auguro siano trovate ora le giuste soluzioni per gli anziani ricoverati e per la loro pronta guarigione, così da tranquillizzare i propri familiari (che da oggi hanno finalmente anche a disposizione un apposito numero di cellulare, con cui poter entrare in contatto con i propri cari).

Sono certo che i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari del SS. Rosario sapranno svolgere il loro lavoro con grande professionalità e umanità.

In ogni caso stiamo per presentare, in Consiglio Regionale, una specifica interrogazione, a Donato Toma, su tutto quanto accaduto".