Covid 19, i casi restano 224 anche alle 18: primo contagiato a Larino, stabili Altomolise e Campobasso

In perfetto orario arrivano i dati di ministero e Asrem che confermano, tutto sommato, una giornata non negativa. Su 1952 tamponi processati ( 58 più delle 11) sono 224 i tamponi positivi, 2 in più di ieri e 0 in più delle 11. Uno di questi è individuabile, come si vede nella tabella dei numeri, a Larino dove si registra il primo caso.

Aumenta di una persona il ricovero al Cardarelli di Campobasso: 4 in terapia intensiva, 1 in subintensiva e 22 in malattie infettive.

Centosessantanove sono i pazienti positivi isolati: 22 dimessi dall'ospedale e 147 mai transitati in esso. Sono invece 8 i pazienti guariti e i ricoveri al Neuromed per Covid 19 scendono da 9 unità a 7. I pazienti guariti bella struttura risultano due che si aggiungono agli altri 8 per un totale di dieci guariti.

I decessi restano 13. I soggetti in isolamento 365 mentre quelli in sorveglianza 22. In allegato anche i dati Comune per comune dove emerge un cambiamento quasi impercettibile.