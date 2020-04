Covid 19, Enzo Fangio: i sovranisti sono i peggiori nemici dell' Europa

Con il diffondersi del Coronavirus dilaga in Italia, come in altri paesi europei, un virus ancora più pericoloso: l'attacco all'EUROPA. Ma chi in questi giorni non vuole la solidarietà tra stati amici, l'EU o l'egoismo di alcuni stati ? Chi vuole distruggere il sogno nato a Ventotene nel 1941 da Arturo Spinelli, Ernesto Rossi e la tedesca Ursula Hirschmann?

A mettersi contro l'Italia sono gli Olandesi, guidati dai sovranisti locali, che non vogliono gli EUROBOND per aiutare gli stati in difficoltà. Sovranisti alleati con Salvini e Meloni che quando sono fuori dal parlamento europeo si sputano addosso a vicenda, senza accorgersene, come dimostra questa vicenda o quella sulla distribuzione dei migranti che veniva sistematicamente bloccata da Orban & c.

( https://www.nextquotidiano.it/quando-meloni-e-salvini-festeggiavano-con-gli-olandesi-che-oggi-non-vogliono-gli-eurobond/ ) Questi sono gli stessi signori che trovano gioco facile ad aizzare la persone contro l'Europa. Olandesi spalleggiati dalla Germania tenuta sotto scacco dalla AFD, antieuropeista e terzo gruppo in parlamento. ( https://www.money.it/Germania-e-Olanda-contro-Italia-eurobond )

L'Europa va cambiata, non distrutta. Nessun paese può farcela da solo, se non con la solidarietà di tutti. Bisogna andare verso gli STATI UNITI D'EUROPA e non verso il ritorno alla LIRA come auspicano in molti, senza conoscere la storia e comprenderne le conseguenze. ( https://altreconomia.it/lira-non-dimentichiamo-la-storia/?fbclid=IwAR3R5nqTFCD_vmuwKuh2J1wCFnJCRvAMxsBarNwTduaAspUtEgaxA3wL08A ) . Qualcuno direbbe che in questi giorni abbiamo avuto solidarità solo da Russia, Cina e da altri paesi extraeuropei. Balle. La Germania , come la stessa Francia o altri paesi eu ci hanno dato una mano, ma questo alla propaganda antieuropeista non fa comodo divulgarlo

( https://www.ilfoglio.it/esteri/2020/03/28/news/gli-aiuti-europei-allitalia-sono-ignorati-dalla-propaganda-307319/?underPaywall=true https://www.laredazione.eu/coronavirus-germania-aiuti-dispositivi/ ). Cosa ha fatto l'EUROPA come istituzione ? A parte sgradevoli uscite di funzionari, che hanno fatto prontamente retromarcia, l'UE ha , sinteticamente,

- SOSPESO IL PATTO DI STABILITA'

- Avviato un programma di acquisto straordinario di titoli di stato ( https://www.corriere.it/economia/finanza/20_marzo_18/consiglio-straordinario-bce-spread-271-wall-street-ancora-giu-005c0288-6969-11ea-913c-55c2df06d574.shtml )

Realizzato il fondo Sure, uno strumento di solidarietà europea a garanzia della disoccupazione, del lavoro e imprese per 100 miliardi di euro ( https://www.repubblica.it/economia/2020/04/02/news/ue_sure-252944186/ )

- deciso di destinare 37 miliardi di euro per aiutare sistemi sanitari, imprese e lavoratori colpiti dall’emergenza.

- deciso di stanziare 120 miliardi e pochi giorni dopo altri 750 miliardi (in tutto sono quasi Mille Miliardi) per proteggere gli Stati europei (e su tutti l’Italia, essendo la più esposta) dalle speculazioni sul debito pubblico.

- deciso di stanziare 80 milioni per la ricerca sul vaccino.

- deciso di creare una riserva di materiale sanitario di protezione, ventilatorie vaccini quando saranno disponibili.

ecc. ecc. ecc.

Bisogna andare avanti uniti. Distruggere l'UE sarebbe il più grande regalo ai mercati di Russia, USA e Cina che non aspettano altro che la nostra fine. Russia che da fiato ai vari movimenti antieuropeisti diffondendo bufale, come da ultimo quelle sul coronavirus ( https://www.affarinternazionali.it/2020/03/se-la-disinformazione-russa-in-italia-corre-piu-della-pandemia/ ) Bufale, di ogni tipo e natura, di cui si nutrono i sovranisti nostrani ( https://www.open.online/2019/11/06/i-fan-di-meloni-e-salvini-condividono-fake-news/ )

L'Europa ci ha garantito decenni di pace, non possiamo farla distruggere da miseri interessi propagandistici. Dobbiamo ripartire dal MANIFESTO DI VENTOTENE per arrivare agli STATI UNITI D'EUROPA che già Winston Churcill chiedeva in uno storico discorso a Zurigo.

https://www.arte.tv/it/videos/074567-008-A/winston-churchill-gli-stati-uniti-d-europa/