Covid 19, dati Asrem: un caso più delle undici: 233 casi. I guariti raggiungono di numero i deceduti: 13

Nuovo aggiornamento Asrem delle 18. Su 31 nuovi tamponi effettuati uno risulta positivo e 30 negativi.

Ne consegue che su un totale di 2097 tamponi processati 233 ( uno più delle 11) sono positivi e 1864 negativi. Dei positivi sono 177 della provincia di Campobasso, 43 di quella di Isernia e 13 di altre regioni.

Stando ai dati Comune per Comune gli incrementi ( 9 in più di ieri) sono 6 solo nel comune di Campobasso e altri 3 nei comuni della provincia. Smentita dallo stesso medico di Villa Maria che ci fossero due casi di personale positivo.

Migliora la condizione dei ricoverati al Cardarelli. Restano 27 ma il paziente in terapia subintensiva di Bergamo è passato in malattie infettive. Restano quindi 4 i ricoverati in terapia intensiva e 23 in malattie infettive.

I pazienti positivi isolati sono 177 di cui 22 clinicamente guariti e 155 che non sono passati in ospedale. I guariti dal virus sono 13 stesso numero dei deceduti.

Al Neuromed restano ricoverate 7 persone. 376 sono i soggetti in isolamento e 26 quelli in sorveglianza.