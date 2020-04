Covid 19, I Belmontesi ringraziano la macchina della generosità: arriverà una mascherina per ogni cittadino

Oggi è stato approvato il bilancio di previsione 2020-21 presso il comune di Belmonte del Sannio, inoltre la giunta ha deliberato la procedura per l'assegnazione dei buoni per le prime necessità da assegnare alle persone bisognose come previsto in tutti i comuni d'Italia a seguito dello stanziamento governativo di 400 milioni di euro- I belmontesi ne verranno a conoscenza tramite avviso.Inoltre il sindaco Anita Di Primio comunica che da domani sarà consegnata una mascherina protettiva ad ogni singolo cittadino. Inizialmente si pensava di distribuire una sola mascherina a famiglia, ma alle 300 acquistate direttamente dal comune si sono aggiunte altre 300 donate, su richiesta dell'Associazione agnonese " Amici di blu", dalla G.P.S Cooperativa Sociale Onlus Cosmo Maria De Horatis di Poggio Sannita.

Anita di Primio e tutta l'amministrazione comunale ringraziano la generosità della donazione della Cooperativa G.P.S che si rende ulteriormente disponibile entro il 15 aprile ad una ulteriore donazione di 100 mascherine FFP2. Altresì i ringraziamenti del sindaco vanno alla presidente dell'associazione "Amici di blu", Sig Monica Falcione. Il serata a Belmonte si attendono tra l'altro i risultati di ulteriori tamponi faringei processati su persone che hanno avuto contatti con i contagiati accertati . " ma a prescindere dai risultati dei tamponi, e' necessario rimanere in casa, e le uscite vanno limitate a quelle inderogabili" raccomanda il sindaco