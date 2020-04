Covid 19, l'appello di Soa e Flm: le fabbriche non essenziali non possono ripartire

Tenere chiusi ancora le fabbriche e i servizi non essenziali nel Molise deve essere un dovere attualmente i paesi coinvolti in Regione sono quasi 40!

Chiediamo con forza allo stato alla regione Molise a Confindustria di tenere chiuse ancora le attività non essenziali.

Una regione piccola come il Molise ad oggi i paesi coinvolti dall'epidemia sono 36, rimettere in moto i pendolari lavoratori e tutto il sistema ipotetico di assembramento di fatto scatenerebbe un pericolo per la sicurezza e la salute di un'intero territorio , quindi tutti gli sforzi fatti fino adesso potrebbero risultare inutili. Gli industriali si facciano il segno della croce soprattutto in questi giorni , la vita vale piú dei numeri .Tenere chiusi ancora i luoghi di lavoro non essenziali deve essere un obbligo , i piani di sicurezza e quanto altro nelle aziende possono aspettare quando la mobilità delle persone sará possibile.

SOA

Sindacato Operai Autorganizzati

FlmUniti metalmeccanici Cub prov.le di Campobasso

Termoli , 10 Aprile 2020