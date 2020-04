Covid 19, la commissaria Giuseppina Ferri abbraccia la popolazione di Agnone per questa difficile Pasqua

Nella prima Pasqua con il Covid 19 e senza amministrazione comunale la Commissaria Giuseppina Ferri scrive un messaggio alla popolazione di Agnone.

" In un periodo difficile e triste per tutti- sottolinea- afflitto da un terribile virus capace di limitare la nostra vita e

vicinanza, ma non la nostra Fede e Speranza, arriva la Pasqua: rappresentazione della Resurrezione, della

vita che rinasce capace di donare gioia, coraggio e desiderio di tornare alla pienezza della nostra vita.

Da qui, l' augurio di una Serena Pasqua a tutti. Un pensiero particolare va ai medici, agli operatori

sanitari, alle forze dell' ordine, alla protezione civile e a tutti gli angeli del volontariato.

Anche in questa occasione si impegneranno, insieme al Comune, per farvi arrivare un dono, per augurare

a tutti e in particolar modo ai più deboli, di trascorrere una Buona Pasqua, ricca di serenità.

Forza e fiducia in un' imminente rinascita".