Covid 19, ancora un caso dalle 11: siamo a 242 casi, aumentano anche dimessi e guariti

Sono arrivati puntuali i dati sul Covid 19 delle ore 18 aggregati da Asrem. Rispetto alle 11 é stato rilevato un ulteriore caso positivo in provincia di Campobasso. 9 in più di ieri a quest' ora su 26 tamponi processati nelle ultime ore, che sommati agli 81 di stamattina sono un totale di 107 in un giorno.

In totale sono stati processati 2204 tamponi di cui 242 sono positivi e 1962 sono negativi. Dei 242 185 sono della provincia di Campobasso e 43 di quella di Isernia e 14 di altre regioni.

Preoccupante l' aumento di Campobasso che sale a 74 casi dai 69 di ieri. Un aumento lento e costante che potrebbe portare alla decisione di dichiarare la città zona rossa. Un caso anche a Vinchiaturo legato ai cluster di Campobasso. Tutto fermo fortunatamente nella provincia di Isernia.

Sono 24 i ricoverati al Cardarelli di Campobasso, uno in meno delle 11. Quattro in terapia intensiva e 20 in malattie infettive.

185 sono le persone positive isolate: 23 i clinicamente guariti e 162 quelli mai ricoverati. Quindici i guariti, uno in più delle 11. I morti restano 13 e i ricoverati al Neuromed 7.