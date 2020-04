Carovilli, il coronavirus cambia la Pasqua 2020, le funzioni in streaming

Da qualche mese il coronavirus ha sconvolto le nostre vite costringendoci all'isolamento sociale; ciò non può che aver ripercussioni anche in merito alle celebrazioni del triduo Pasquale. La Santa Pasqua, ormai vicina, sarà la prima a porte chiuse e dunque caratterizzata dall'assenza dei fedeli. Questo vale per tutto il territorio nazionale pertanto anche i piccoli paesi molisani, come Carovilli devono rinunciare alla partecipazione religiosa. Niente lavanda dei piedi dunque nella sera del giovedì santo.

I dodici apostoli vestiti di una semplice tunica non possono prendere il loro posto tra i banchi, né spezzare il pane benedetto a fine celebrazione. Anche la solenne adorazione della croce del venerdì santo e la via crucis serale per le vie del paese saranno vietate; no al raccoglimento e alla preghiera collettiva. Quanto appena detto è valido, ovviamente, anche per la veglia pasuale: quest'anno Piazza Municipio non accoglierà il tradizionale fuoco santo né vedrà bambini e ragazzi trasportare legne e rametti per la sua accensione.

Sarà dunque una Pasqua priva di tutto quello cui siamo abituati facciamo però in modo che lo spirito e la fede restino quelli di sempre: facciamoci bastare le celebrazioni in streaming,per guardare la diretta clicca QUI, che il nostro parroco ha fortemente voluto e ottenuto . Con fiducia attendiamo tempi migliori.

Nonostante tutto Buona Pasqua