Covid 19, i dati Asrem: aumentano i casi a Belmonte, Carovilli e Campobasso

E prima delle 20 sono giunti anche i dati Asrem che confermano i 249 casi di positività al Covid 19. Sono 5 più delle 11 di oggi.

Le novità che ci riguardano direttamente sono l' aumento dei casi a Belmonte che passano da 10 fino a 12 e di Carovilli che vanno da 1 fino a 2. Tre in più quindi nel solo Altomolise. Anche a Campobasso continua il lento ma inesorabile aumento: dai 74 casi di ieri ai 76 di oggi. Una Pasqua amara per i territori dove insiste la nostra informazione. Non c'è nulla da festeggiare ma solo da rispettare le regole imposte dal governo per evitare che la situazione possa allargarsi a macchia d'olio. Niente scampagnate e niente violazioni delle regole quindi.