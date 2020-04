Covid 19, infermiere positivo al Veneziale: scoperta casuale, voleva andare a lavorare al Nord

Nuovo caso positivo di un infermiere del Veneziale di Isernia. È stato scoperto per caso perché voleva partire per dare una mano al Nord come da accordi con la Protezione Civile.

Si tratta quindi di Positivo asintomatico. Stando a fonti ospedaliere non sarebbe un problema del Veneziale perché il personale lavora bardato e con i Dpi. Per un asintomatico poi la virulenza è bassa.

Si tratta della stessa cosa avvenuta al pronto soccorso qualche settimana fa quando dopo il caso della signora di Monteroduni transitata di la tutti gli operatori sanitari furono sottoposti a tampone. Anche in questo caso tutti i medici e i sanitari a contatto con lui sono stati sottoposti a tampone e i risultati saranno noti nel prossimo bollettino.

Usare i Dpa, la distanza aiuta a preservarsi dal contagio. La situazione potrebbe risolversi quindi con 0 contagi.