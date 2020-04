Covid 19, arriva la quindicesima vittima in Molise: i casi sono 257

Una Pasqua a tinte fosche quella di oggi legata al Covid 19 in Molise. Dalle 18 di ieri sono stati rideterminati 8 tamponi e i casi sono passati a 257. I negativi sono 2088. La Pasqua si apre con la quindicesima vittima del Covid 19. Si tratta di un anziano della provincia di Campobasso. Sarà una triste domenica per tutta la famiglia a cui va il nostro forte abbraccio e le condoglianze.

L' aspetto positivo riguarda invece i tamponi del Veneziale di Isernia, fatti in seguito alla scoperta casuale di un infermiere positivo. Come accadde anche per il pronto soccorso anche adesso i Dpa hanno funzionato a dovere perché i 40 tamponi sono negativi. I nuovi positivi ( 4 in provincia di Campobasso e 4 in provincia di Isernia) arrivano da altre zone che verranno rese note alle 18 di oggi con il prossimo bollettino.