Covid 19, l' annuncio della sindaca Di Primio: a Belmonte 4 casi in più

Brutta Pasqua per Belmonte del Sannio, ufficialmente il paese dell'Altomolise più colpito dal Covid 19.

La sindaca Anita Di Primio ha avvertito la cittadinanza, con un post apposito, che da oggi ci sono 4 casi di Coronavirus in più e sono tutti legati al cluster della casa di riposo Tavola Osca di Agnone.

" Si invita la cittadinanza a mantenere la calma- si legge nel comunicato- ed evitare ogni forma di allarmismo in quanto la situazione è costantemente monitorata. Si raccomanda di non uscire di casa se non per comprovate esigenze di necessità e urgenza".