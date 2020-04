Covid 19, anche a Poggio Sannita un caso in più: lo annuncia il sindaco Orlando

Cari concittadini, speravo sinceramente, come comunicatovi di recente, di non dovervi aggiornare sulla situazione Covid19 in maniera negativa. Purtroppo questo nemico, non si manifesta con regolarità, anzi, le analisi relative ai soggetti analizzati e risultati ieri, tutti negativi, oggi purtroppo hanno dato un risultato positivo. Quindi poco fa, mi è stato ufficialmente comunicato che un soggetto risultato negativo ad una prima analisi, oggi è risultato positivo e purtroppo residente e domiciliato nel nostro paese e va ad aggiungersi agli altri tre già conclamati e domiciliati altrove. Il soggetto in questione, si trova in quarantena già da diversi giorni e rimarrà ancora in osservazione per il tempo previsto dal protocollo. Vorrei anche rassicurare i cittadini sulla legittimazione delle comunicazioni; quello che viene riferito riguarda solo i dati che, i responsabili Regionali della Asrem, comunicano al nostro comune. Il fatto che, gli stessi, non siano definitivi e possano cambiare di giorno in giorno, penso sia cosa nota a tutti. Questo Ente vi terrà informati giornalmente sulla situazione mediante il bollettino che regolarmente potrete trovare sul sito e sulla bacheca comunale.