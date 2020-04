Covid 19, arrivano i dati aggregati: 14 casi a Belmonte, 4 per Poggio Sannita. Campobasso arriva a 80 positivi

I dati Asrem delle 18 confermano che ci sono 257 casi positivi di Covid 19 in Molise. Non esiste alcuna variazione rispetto alle 11 né nel numero di tamponi effettuati né ovviamente nei numeri generali.

Il dato nuovo ci giunge dai dati comune per Comune e penalizza ulteriormente, come già avevano annunciato i sindaci Di Primio e Orlando i comuni di Belmonte del Sannio e Poggio Sannita.

A Belmonte i casi sono ormai 14 e riguardano anche familiari degli anziani ricoverati ora a Venafro e prima ospiti della Tavola Osca di Agnone. A Poggio Sannita i casi salgono a 4 dai 3 precedenti.

I quattro casi della provincia di Campobasso che avevamo già annunciato riguardano ancora una volta la città capoluogo. Campobasso su 50mila abitanti ha 80 casi positivi. Certamente se confrontati con i 9 di Agnone su 5 mila abitanti l' incidenza è la stessa. Ma a preoccupare la città è un lento e inesorabile aumento. Anche se si tratta di casi asintomatici che riescono a curarsi a casa propria.

Infatti i ricoverati in ospedale restano 24: 4 in terapia intensiva e 20 in malattie infettive e rappresentano, insieme ai 7 ricoverati al Neumomed, poco più del 10% dei casi totali.

Gli altri 196 sono a casa infatti: 171 mai ricoverati in ospedale e 25 clinicamente guariti ( 1 più di ieri).

Quindici i guariti sierologici e 15 i deceduti.