Covid-19, Conte e gli altri. Tullio Farina: Se il vascello affonda, non ci sarà più trippa per gatti

La cartina politica dell’Italia

La classe politica degli eletti è sempre più inconsistente, inconcludente , disorientata, avendo ormai perso anche le categorie spaziali e temporali

Molti della maggioranza strombazzano provvedimenti che, anche se buoni, non vengono ancora attuati o addirittura legiferati, facendosi accusare dalla minoranza di non aver dato ancora un euro.

L’intera l’opposizione afferma tutto e il contrario di tutto, propone la manna celeste consistente in un elicottero che butti dal cielo miliardi di euro e certificati di sospensione dei pagamenti dei tributi senza distinzione di chi ha i soldi e di chi no.

Il tutto perché non si opera per la risoluzione dei problemi ma solo per assicurarsi la riconferma delle poltrone sulle quali molti siedono da più lustri e che non vogliono lasciare

Il malcapitato timoniere, seppure bravo e competente, fatica a mantenere la rotta e a stabilizzare il vascello per il trambusto dei marinai che, invece di collaborare si azzuffano tra di loro , addirittura i più esagitati lo accusano di scorrettezza istituzionale per il reato di lesa maestà , avendoli rimproverati e criticati, non ricordando però tutte le ingiurie rivolte a lui, definendolo anche traditore della patria

Ed intanto mentre il popolo assiste a questo desolante spettacolo moltissimi (oltre 20.000) sono morti e continuano a morire come le foglie, per dirla con Ungaretti , che in autunno si staccano dai rami degli alberi al minimo soffiar del vento. Alla fine, ironia della sorte alcuni si attribuiranno pure il merito di aver fatto risparmiare soldi all’Inps per la riduzione di erogazione delle pensioni di vecchiaia

Piaccia o no questa è la cartolina dell’Italia nel mondo

Sappia però questa classe politica che se il vascello Italia dovesse affondare non ci sarebbe più trippa per gatti, soprattutto per lei

Tullio farina