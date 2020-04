Concorso Comune di Agnone, 2 posti, info su bando, scadenza,requisiti e prove d’esame

BANDO DI CONCORSO - N°1 Istruttore Amministrativo e N°1 Collaboratore Amministrativo presso il 1° Settore

Pubblicata il 14/04/2020

Il Comune di Agnone rende noto che sono indetti 2 Concorsi Pubblici. Un concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali), di n.1 posto di Istruttore Amministrativo, Cat.C posizione economica iniziale C1. Un concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali), di n.1 posto di Collaboratore Amministrativo, Cat.B3 posizione economica iniziale B3

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PART TIME (18 ORE SETTIMANALI) DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO presso il 1° Settore “Affari Generali” CAT.C - POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PART TIME (18 ORE SETTIMANALI) DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO presso il 1° Settore “Affari Generali” CAT.B3 - POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE B3