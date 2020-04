Covid 19, i dati Asrem non ancora comunicati al Ministero: 261 casi, 4 più di ieri tutti su Campobasso e Isernia

I dati relativi a 0 contagi che sono stati diffusi dal ministero alle 18? Tutto da rifare. Non tenevano conto dei 105 tamponi effettuati nella giornata di oggi. Che hanno fatto registrare altri 4 casi positivi: 3 in provincia di Campobasso ( secondo i dati della Regione collocati nel capoluogo che sale da 80 casi a 83) e uno in provincia di Isernia ( a Isernia città che sale dai 7 di ieri agli 8 di oggi).

I tamponi totali effettuati sono 2591 con 2330 casi negativi e 261 positivi così suddivisi: 194 sulla provincia di Campobasso, 51 in quella di Isernia e 16 di altre regioni.

Restano 23 le persone ricoverate al Cardarelli: 4 in terapia intensiva e 19 in malattie infettive.

201 gli asintomatici a domicilio: 174 mai entrati in ospedale e 27 dimessi. Guariti e morti restano 15. 7 i ricoveri al Neuromed.

366 i soggetti in sorveglianza e 8 quelli in isolamento.