Covid 19, in Molise zero contagi dalle 11: i tamponi effettuati oggi sono 211

Giornata nettamente buona per il Molise nella ricerca del contagio da Covd 19 in Molise. Oggi pomeriggio non sono stati registrati nuovi contagi come dichiarano i dati della Regione Molise. I due positivi di stamattina sono di Larino e Campobasso. La città capoluogo raggiunge gli 85 casi. Niente di nuovo dai tamponi a tappeto delle case di riposo.

La buona novità arriva dal numero dei guariti sierologici che salgono a 16 dai 15 di ieri. I dimessi dagli ospedali restano 27 tra cui uno dei due pazienti bergamaschi arrivati per essere destinati alla Terapia intensiva. Restano 36 i comuni interessati dal virus.

Trenta gli ospedalizzati: 4 in terapia intensiva e 26 in reparti di infettivologia. Restano 15 i deceduti.