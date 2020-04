Feste al tempo del Covid 19, il Pd di Campobasso: il 25 aprile e il primo maggio i negozi restino chiusi

25 aprile e il 1 maggio 2020 i supermercati devono stare chiusi a Campobasso. SENZA SE E SENZA MA. Cosi come hanno fatto tante realtà italiane (la maggior parte delle città e delle regioni).

E' appena terminata la discussione in commissione commercio nella quale l'Assessore Felice ha spiegato che l'Amministrazione di Campobasso, di concerto con la Prefettura, ha deciso di mantenere aperti i supermarket a Pasquetta perchè si ritiene che due giorni senza supermercati aperti siano troppi.

LA NOSTRA PROPOSTA E' DI TENERE CHIUSI I SUPERMERCATI IL 1 MAGGIO (FORSE CI SIAMO) E IL 25 APRILE COME SI FARA' QUASI IN TUTTA ITALIA E PER LASCIARE A CASA I DIPENDENTI ALMENO NEI GIORNI DI FESTA. La nostra è una proposta basata anche sull'esperienza della scorsa Pasqua quando molti clienti hanno fatto una spesa non certo di beni di prima necessità. In un periodo, infine, di attenzione e di lockdown mandare il messaggio ai cittadini su apertura nei giorni festivi non ci sembra nè utile nè educativo.

CAMPOBASSO SIA SPECIALE, SIA DIVERSA, MA PER MOTIVI PER I QUALI ANDARE ORGOGLIOSI E NON PER QUESTO!!!

Giose Trivisonno

Bibiana Chierchia

Alessandra Salvatore

Antonio Battista