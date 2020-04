Covid 19 arrivano i dati delle 11, tre casi in più: siamo a 269 su più di 3mila tamponi processati

I dati delle 11 sono arrivati in ritardo. Ma perché i tamponi processati da ieri sera ad oggi sono 130. E su questi sono risultati positivi altri 3: due riconducibili alla provincia di Campobasso e uno ad altre regioni.

In totale i tamponi processati sono 3082, si è raggiunto l' 1% della popolazione totale del Molise. Su questi 2813 sono negativi e 269 positivi. Di questi 202 sono della provincia di Campobasso, 50 della provincia di Isernia e 17 di altre regioni.

Aumentano di una persona i ricoveri in ospedale al Cardarelli di Campobasso. Quattro in terapia intensiva e 20 in malattie infettive.

Aumentano a 205 i positivi isolati: 178 mai ricoverati, 27 dimessi dal Cardarelli.

Sono 17 i guariti sierologici e 16 i decessi. 7 i ricoveri al Neuromed.

17 sono i soggetti in sorveglianza e 360 in isolamento.