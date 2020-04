Azzeramento della Giunta in tempo di Covid 19, Andrea di Paolo: un appello ai moderati, le rivoluzioni di Pulcinella le lascio a voi

Ai cosidetti moderati del Molise.

Regione Molise

Altro che Corona virus ! La regione Molise pensa alle strategie di potere , toglie , azzera ridistribuisce cariche ecc..

E quando vi svegliate?

E menomale che i moderati consigliavano di non protestare in questo periodo "delicato", quando abbiamo proposto di controbattere seriamente contro la gestione dell'emergenza ,fate solo chiacchiere , eravamo anche sui balconi in questi giorni non stando in silenzio a casa ma avete continuato a sfondare i divani e a fare i professori su Fb , intanto loro continuano a fare i fatti...loro

Mettetevi in testa che questi non guardano nessun periodo delicato.

Ieri Toma ha azzerato la giunta e si prepara a fare passare il bilancio secondo il sistema.

Ma quando lo capirete?

Le rivoluzioni di Pulcinella le lascio a voi svergognati .

NO PERDITEMPO.