Azzeramento della Giunta al tempo del Covid 19, Laura Venittelli (Pd) scopre il consigliere precario

Noi molisani non ci facciamo mancare niente, proprio niente e così, in questi giorni abbiamo scoperto di avere anche la figura del consigliere regionale precario ossia del consigliere, primo dei non eletti, che sostituisce l'eletto che assume il ruolo di assessore.

Ce l'abbiamo noi e la potente Lombardia .

Una pulce ed un gigante .

Ebbene si, il consigliere precario .

Precario o supplente .. fino a quando? In una normale democrazia è precario sino a quando l" assessore- che il precario sostituisce -non cessa il suo mandato per tante ragioni. Nella regione molise il consigliere è precario sino a quando non lo decide il Presidente Toma .

E così, visto che con tutti i pastrocchi combinati sulla sanità, aveva il timore, il ns Presidente, di non vedersi approvato il bilancio da qualche consigliere precario che si era " scocciato " di scelte scellerate su ospedali , rsa, trasferimento notturno di anziani positivi covid ..ecc ecc ... e , quindi, ha pensato, il ns Governatore di " licenziare " i precari e reintegrare in Consiglio i 4 assessori devoti.

Tutto questo mentre il Molise é terrorizzato dalla Fase 1 e dalla Fase 2 da lui gestita.

Ma non è finita qui!

La legge regionale dice che , quando gli assessori si dimettono, per tornare in Consiglio regionale al posto dei Precari, devono aspettare che il consiglio regionale REVOCHI i 4 consiglieri supplenti ...fare fisicamente posto al reintegrati ex assessori.

Ma quale consiglio é competente a revocare i precari?

Quello composto dagli stessi precari che sono ancora consiglieri sino alla revoca , quindi i precari dovrebbero revocare se stessi.....

Oggi i ns 4 consiglieri precari hanno la possibilità di dimostrare al Presidente Toma che la precarietà non è cosa positiva è che essi non perderanno l"occasione per essere stabilizzati.

Beh, visto che nella vita faccio per passione e devozione l' avvocato giuslavorista ....il.mio in bocca al lupo potrebbe andare ai consiglieri precari in vista della loro stabilizzazione ma, per rispetto, l'unico in bocca al lupo lo faccio al Molise , alle famiglie, ai poveri , alle imprese nel morso della crisi , ai medici che non ce la fanno più , a tutti noi che non meritiamo queste imbarazzanti situazioni che mettono a dura prova la resistenza di un popolo forte che avrebbe diritto a ben altro!

In bocca al lupo Molise