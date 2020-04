Covid 19, i dati Asrem delle 11: processati altri 131 tamponi, 269 positivi

Nella serata di ieri non sono arrivati i dati a causa di una riunione all' interno dell'Asrem per velocizzare la raccolta dei dati. In molti forse si aspettavano una impennata dei contagi.

Invece la bella sorpresa è arrivata stamattina alle 11. Su 131 tamponi processati nelle ultime 24 ore nessuna persona positiva. I casi sono fermi a 269.

I tamponi effettuati sono 3213 di cui 269 positivi e 2944 negativi.

Per ora quindi il numero resta fermo a 269.

Di questi 202 sono della provincia di Campobasso, 50 della provincia di Isernia e 17 di altre regioni.

Aumentano di una persona i ricoveri in ospedale al Cardarelli di Campobasso. Quattro in terapia intensiva e 20 in malattie infettive.

Aumentano a 205 i positivi isolati: 178 mai ricoverati, 27 dimessi dal Cardarelli.

Sono 17 i guariti sierologici e 16 i decessi. 7 i ricoveri al Neuromed.

17 sono i soggetti in sorveglianza e 360 in isolamento.