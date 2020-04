Solidarietà ai tempi di Covid 19: la Casa di riposo di Poggio Sannita dona mascherine ai richiedenti asilo dei Cas. I ringraziamenti della famiglia Piccolo

La solidarietà non ha confini in questo tragico quanto inimmaginabile evento legato all'epidemia da Covid 19. Quando la solidarietà si palesa attraverso enti , associazioni, cooperative no profit e non da paperon dei paperoni ricoperti di dollari, il gesto colpisce dritto al cuore. La società Hator della famiglia Piccolo che gestisce i Cas, centri di accoglienza per richiedenti asilo, in più comuni molisani, intende fare un sentito ringraziamento al presidente della Casa di riposo Cosmo Maria de Horatis, Nicola De Filippo , per la donazione ricevuta di circa 100 mascherine,disinfettanti e guanti, per gli immigrati.

Gesto oltremodo apprezzato e inaspettato dalla famiglia Piccolo, che oramai da svariati anni si adopera per l'integrazione degli immigrati.. La casa di riposo di Poggio Sannita comunque non è nuova ad iniziative di solidarietà. Risale a qualche settimana fa la donazione di circa 300 mascherine al comune di Belmonte del Sannio, dove sono stati processati più tamponi per la ricerca del covid 19 essendo in qualche modo alcuni abitanti legati ai pazienti risultati positivi nel cluster della Tavola Osca , la casa di riposo agnonese.

Il presidente della cooperativa Nicola Di Filippo,alle nostre domande si sottraeva con gentilezza, non intende probabilmente rendere eclatante ciò che per la cooperativa non va esibito, ma la solidarietà si esprime con i gesti e non con le parole. Le donazioni, comunque finora ad opera della casa di riposo sono molteplici, tutte indirizzate a case di riposo, comuni, l'ospedale di Agnone e non potevano mancare altre fasce di popolazione fragile, gli immigrati, percio le donazioni allo Sprar e ai Cas. Alla casa di riposo va il ringraziamento della Famiglia Piccolo e di tutti per adoperarsi nella prevenzione del contagio in quelle situazioni potenzialmente a rischio per la tutela dei pazienti e degli operatori.