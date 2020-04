Covid 19, dati incoraggianti alle 11: processati altri 173 tamponi, i casi restano 279

Su 173 tamponi effettuati nella notte in Molise nessun caso positivo. Il numero è fermo ai 279 di ieri sera alle 18.

Su 3482 tamponi processati 3203 sono negativi e 279 positivi. Di questi 211 sono della provincia di Campobasso, 50 di Isernia e 18 di altre regioni.

In ospedale al Cardarelli sono ricoverate 24 persone: 4 in terapia intensiva e 20 in malattie infettive.

212 sono i pazienti positivi isolati: 185 mai ricoverati e 27 dimessi dall'ospedale. Aumentano i guariti sierologici che si attestano su 20 persone. Il nuovo guarito è di Campobasso. Sette i ricoveri al Neuromed e 16 i deceduti. 17 soggetti in sorveglianza e 412 soggetti in isolamento.