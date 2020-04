Covid 19, altri due nuovi casi uno a Campobasso, uno a Poggio Sannita: il numero totale è 281, record di tamponi processati

Altri 123 tamponi sono stati processati questo pomeriggio. Considerando anche i 173 della notte in totale in una giornata sono 306. Due i nuovi casi positivi: uno di Campobasso e uno di Poggio Sannita. Si tratta di persone che erano già in isolamento.

In totale i tamponi processati dall'inizio della pandemia sono 3605 con 3324 negativi e 281 positivi. Quelli della provincia di Campobasso salgono a 212, quelli della provincia di Isernia a 51 e 18 di altre regioni.

Restano 24 le persone ricoverate al Cardarelli di Campobasso: 4 in terapia intensiva e 20 in malattie infettive.

212 sono le persone isolate a domicilio: 185 senza mai essere ricoverati e 27 guariti clinicamente.

I guariti sierologici sono 21, uno in più delle 11 di oggi. Sette i ricoveri al Neuromed e 17 le persone decedute. Tredici sono le persone in sorveglianza e 406 in isolamento.