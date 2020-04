Covid 19, diciassettesima vittima in Molise: si tratta di una 95enne di Cercemaggiore

Il dato non era presente nel bollettino delle 11 perché la famiglia non era stata ancora avvertita. Ma la domenica molisana si sveglia sulla diciassettesima vittima di Covid 19. Si tratta di una 95enne di Cercemaggiore ricoverata nel centro di Venafro. Le sue condizioni si sono aggravate repentinamente perché non era tra i pazienti critici. La notizia è stata data dal dirigente dell'Asrem Oreste Florenzano. Per ora sono 4 i pazienti deceduti sui 18 trasferiti di notte a Venafro da Agnone e Cercemaggiore. Tre di questi erano stati anche trasferiti a Campobasso.