Covid 19, Gravina: massima attenzione la strada verso il contagio 0 é ancora lunga

Si confermano nel segno di una costante stabilizzazione in termini prettamente numerici, i risultati dei tamponi effettuati in questi ultimi giorni per individuare sul territorio regionale e cittadino casi di positività al Covid-19.

Oggi a fronte di circa 300 tamponi processati, Asrem ha comunicato di aver riscontrato 2 soli casi di positivi su tutto il territorio regionale.

Uno dei due è riferito ad un cittadino residente a Campobasso, familiare di un caso risultato positivo in data 9 aprile, e già quindi preventivamente posto in isolamento domiciliare.

La situazione in città, a fronte dell'aumento dei tamponi effettuati, mostra come i singoli casi di contagio risultano tutti provenienti dai cluster che Asrem ha provveduto ad individuare e circoscrivere preventivamente con l'isolamento domiciliare, attraverso l'indagine delle catene epidemiologiche.

La strada verso il "contagio 0" è ancora lunga e l'attenzione deve continuare ad essere massima per poter proseguire gradualmente verso l'obiettivo finale senza ulteriori rischi.