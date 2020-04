Covid 19, il dettaglio dei dati: Campobasso 88 e Poggio Sannita 5 casi, invariati gli altri comuni

I dati comune per Comune confermano quanto già detto in giornata. I due casi in più sono relativi a Campobasso e Poggio Sannita. In città i casi sono arrivati a 88 ( quasi un terzo dei numeri totali) e a Poggio Sannita sono 5. Un numero non di poco conto per un comune piccolino.

Termoli resta a 34 casi, come Cercenaggiore a 28. Nell' altomolise Belmonte resta a 14 casi, Agnone a 9 e Carovilli a 2. Invariati gli altri comuni.