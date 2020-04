Legge di stabilità al tempo di Covid 19, Fanelli pone una seconda pregiudiziale: il consiglio la boccia

In avvio dei lavori della seconda giornata IMicaela Fanelli pone una seconda pregiudiziale sul consiglio. Oggi lo ricordiamo si deve discutere la legge di stabilità e per essa si è presentato un maxiemendamento della maggioranza.

Gli argomenti sono sempre le convocazioni dei consiglieri regionali ex assessori. Sull' argomento è intervenuto il consigliere Michele Iorio. Secondo il quale siccome si parla negli emendamenti di comunità montane e di legge elettorale. Su questo ci potrebbero essere obiezioni da parte del Governo centrale.

" Voi avete i numeri e su questo potete decidere ma ascoltate questo che abbiamo detto".

Anche Greco e Primiani hanno chiesto di sospendere il coniglio almeno fino alla pronuncia del Tar. Anche perché nella discussione odierna si parla anche di modifica della legge elettorale che arriva a partita aperta. Gli emendamenti sono stati proposti ieri in tarda serata. I consiglieri chiedono almeno i tempi per discutere. Patrizia Manzo dice che il maxiemendamento della maggioranza è alquanto disomogeneo e per questo necessita di un approfondimento. Facciolla non punta invece sulla sentenza del Tar ma sull' irritualitá della procedura.

"Il livello del dibattito è così basso- ha sostenuto- che di questa democrazia se ne fa un uso utilitaristico. È inutile correre tutto sarà annullato. Se interviene tutto é valido. Quando si segnala al Tar che il Consiglio vuole correre fate una brutta figura e date un segnale negativo ".

Micaela Fanelli presenta la richiesta di sospensione come pregiudiziale ma non viene accolta. I voti a favore sono delle opposizioni e di Iorio. Gli altri votano contro. Entro le 12.30 si possono presentare i subemendamenti