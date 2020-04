Consiglio regionale al Tempo di Covid: terminata udienza al Tar, decisione nelle prossime ore

Ementre il Consiglio regionale ha già iniziato ad approvare la legge di bilancio regionale votando i primi articoli tra cui quello sulle comunità montane, sui costi della regione i surrogati Massimiliano Scarabeo e Antonio Tedeschi fanno sapere" I nostri legali ci hanno comunicato che è appena terminata l'udienza telematica al Tar. Il Presidente del Tar comunicherà la decisione, attesa nelle prossime ore".

Quindi la decisione potrebbe arrivare anche a quinto punto approvato nella sua interezza. Intanto in consiglio il dibattito continua e la legge viene votata articolo per articolo ed emendamento per emendamento.