San Giorgio  in tempo di Covid 19, l’Amministrazione proporrà una serie di iniziative sulla propria pagina Facebook

Per la festività di San Giorgio, santo patrono della città di Campobasso, vista l’impossibilità dettata dalle misure di prevenzione legate all’emergenza sanitaria di organizzare eventi e manifestazioni pubbliche, l’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso ha programmato una serie di iniziative online, attraverso la pagina Facebook del Comune di Campobasso con la pubblicazione e la condivisione di contenuti di diversa natura per l’arco dell’intera giornata.

“La modalità della diffusione delle iniziative attraverso i social e la rete, anche per quanto riguarda il settore culturale, in questo periodo emergenziale, permette di continuare a a condividere idee e contenuti. – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Paola Felice – Come Amministrazione la stiamo sperimentando già dalle prime settimane di quarantena, lanciando online una serie di iniziative culturali e sociali, e abbiamo avuto modo di riscontrare quanto possa diventare coinvolgente e immediato il rapporto che ne scaturisce, permettendo spesso interazioni. Ad esempio, dalla scorsa settimana, in attesa di poter riprendere gli appuntamenti di "Ti racconto un libro Infanzia 2020", grazie alla sinergia tra gli organizzatori della rassegna e la nostra amministrazione, bambini e genitori potranno continuare a "sfogliare libri", ascoltare storie fantastiche, seguire laboratori e tanto altro online, con la collaborazione di noti scrittori e artisti per l'infanzia, alcuni di loro già ospiti della rassegna nelle passate edizioni.”

L’assessore Felice si è poi soffermata su quanto verrà realizzato per la giornata del 23 aprile.

“Per la festività di San Giorgio abbiamo progettato un’intera giornata durante la quale condivideremo, attraverso la pagina Facebook del Comune, una serie di contenuti in grado di catturare l’attenzione di grandi e bambini, incentrati, ovviamente, sulla figura del nostro santo patrono. Partiremo la mattina, con la pubblicazione di un video animato e a seguire con quella di un album da colorare, scaricabile in pdf e stampabile, entrambi intitolati “San Giorgio sconfigge il Coronavirus”. Il video, ideato dal Comune di Campobasso, si avvale come narratore della voce di Giovanni De Micheli ed è prodotto, così come anche l’album colorabile, da Four Cherries - Creative Design Studio.”

“Ma ci sarà spazio anche per la storia e per l’arte – ha aggiunto l’assessore - con la condivisione di foto, con relative descrizioni, di quelle opere presenti in città che hanno San Giorgio come soggetto. Nella seconda parte della giornata condivideremo, invece, il viaggio in 3D nelle chiese di San Giorgio e San Bartolomeo, grazie ai contenuti digitali prodotti negli ultimi mesi con il progetto Romanicamente del quale il Comune di Campobasso ha fatto parte.

“La città ha desiderio di riprendere la propria vita, rimpossessandosi della quotidianità, - ha detto in conclusione Felice – in quest’ottica, prevedendo che anche per l’immediato futuro eventi e manifestazioni in pubblico sarà improbabile che si possano svolgere così come accadeva solo due mesi fa, puntare sulla creatività e sulla rete ha non solo una sua validità ma anche un significato che esprime la voglia di continuare a procedere e produrre come collettività in tutti i settori, anche in quello culturale, attraverso nuove modalità da migliorare e, perché no, implementare.”