Legge di stabilità al tempo di Covid 19, continua l'esame degli emendamenti

Presieduto dal Presidente Salvatore Micone si è riunito oggi il Consiglio regionale per la terza giornata della sessione di Bilancio. I Consiglieri, al fine di garantire il distanziamento sociale, come previsto dall’Ufficio di Presidenza e dalla Conferenza Capigruppo, hanno partecipato alla seduta in parte in videoconferenza e in parte con la presenza in Aula.

Il Consiglio ha quindi proseguito l’esame iniziato ieri della proposta di legge n. 119 concernente “Legge di stabilità” di iniziativa della Giunta regionale.

Ha illustrato la pdl il relatore e Presidente della I Commissione permanente che ha esaminato in via preliminare l’atto.

Sono stati presentati, sia dalla maggioranza che dalla minoranza, sul testo proposto dalla Giunta regionale, 20 emendamenti, 65 subemendamenti e 2 ordini del giorno collegati.

E’ seguito il dibattito generale, quindi le dichiarazioni di voto. In entrambi i dibattiti hanno preso la parola i Consiglieri Fanelli, Facciolla, Manzo, Primiani, De Chirico, Greco, Nola, A. Romagnuolo il Sottosegretario Pallante e il Presidente della Giunta regionale Toma.

La seduta ieri si era protratta fino a tarda notte e ha visto l’approvazione di un ordine del giorno collegato, di 10 articoli e vari tra emendamenti e subemendamenti. In considerazione dell’ora. Nella mattinata è ripresa fino all'82esimo emendamento. Ora il consiglio sta effettuando una sospensione.