Didattica a distanza al tempo di Covid 19, le note approvate dei deputati Testamento e Vacca

“Aver impresso un'accelerazione all'attivazione della didattica a distanza è stato

decisivo per garantire la conclusione dell'anno scolastico e non abbandonare milioni di giovani, ma

è anche vero che si tratta di uno strumento ancora in rodaggio.

Rispetto al punto di partenza è stata fatta moltissima strada, e per questo bisogna fare un plauso al

Miur, grazie ad un costante potenziamento della didattica a distanza. Se nel decreto Cura Italia si

sono stanziate risorse per rafforzare strumenti digitali e per mettere computer a disposizione degli

studenti meno abbienti, oggi abbiamo chiesto al ministro Azzolina come intendesse procedere per

ridurre ulteriormente il divario digitale che ancora permane nel Paese: troppi sono ancora gli

studenti vittime del gap territoriale e che non accedono alla didattica a distanza.

Siamo soddisfatti per la risposta del ministro che ha previsto ulteriori 80 milioni di euro a valere

sulle risorse PON destinati proprio all'acquisto di pc, tablet e dispositivi per la connessione internet,

dedicati alle scuole del I ciclo. Si lavora tutti insieme nella giusta direzione, per non lasciare

nessuno indietro”.

Lo dichiarano in una nota congiunta Rosa Alba Testamento e Gianluca Vacca, deputati del

MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura, a margine del question time nel quale hanno

interrogato il ministro Azzolina.

“Grazie anche all' enorme sforzo messo in campo da docenti, studenti e famiglie, la scuola italiana

ha mostrato una grande resilienza all' emergenza coronavirus mettendo in campo forme alternative

alla didattica frontale. La comunità educante del Paese sta dando una grande prova di se stessa e ciò

deve essere motivo di orgoglio nazionale”, aggiungono i deputati.

“Da sempre siamo per una scuola pubblica e di qualità. Ci batteremo come MoVimento 5 Stelle

affinché si azzerino nel Paese anche le diseguaglianze ed iniquità digitali in modo da garantire pari

diritto a tutti gli studenti, indipendentemente dal luogo in cui vivono e dal reddito familiare”,

conclude la nota.