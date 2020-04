Covid 19, la speranza del Molise passa per l' aumento dei guariti: zero nuovi casi nel pomeriggio

Su 266 tamponi effettuati nella giornata di oggi un solo positivo ma registrato in mattinata. Ad oggi su 4363 tamponi effettuati 284 sono quelli positivi. Lo dicono i dati pubblicati dalla Regione Molise.

22 sono le persone in ospedale, sette in meno di ieri: 2 in terapia intensiva e 20 in reparti Covid.

I guariti salgono a 38, 12 più di ieri e 3 più di oggi alle 11. I clinicamente guariti sono 25 e i deceduti 19.