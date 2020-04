Covid 19, arriva il 21esimo decesso: tre nuovi positivi

Brutto risveglio oggi per il Molise con il Covid 19. Una patologia imprevedibile di cui non si conoscono gli effetti.

Come è avvenuto per la 21esima vittima ufficiale molisana, una 90enne di Cercemaggiore asintomatica. Che non era stata neppure ricoverata al Cardarelli di Campobasso. Il quadro clinico è peggiorato all' improvviso e la donna è deceduta.

Il numero dei tamponi processati è di 5089. Tre sono i nuovi positivi con i casi totali che salgono a 292. Quelli attuali sono 198, due in più di ieri.

Tredici le persone ricoverate al Cardarelli di Campobasso: una in terapia intensiva e 12 in malattie infettive.

204 i positivi a domicilio: 178 quelli mai ricoverati e 26 i dimessi dagli ospedali. 47 i guariti, 21 i morti totali e 7 i ricoveri al Neuromed