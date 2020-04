Covid 19, nessun nuovo caso nel pomeriggio: dimessa la paziente 1 di Montenero

Sono stati processati altri 89 tamponi nel pomeriggio di sabato 25 aprile. E nelle ultime ore non è stato rilevato alcun caso positivo. Il più 3 che leggiamo nei dati nazionali è riferito alle 18 di ieri.

In totale i tamponi processati sono 5170. Quelli negativi sono 4878 mentre i positivi sono 292. Ma quelli attualmente con il virus sono 198. Quasi un terzo dei contagiati o è guarito o è deceduto e non grava più sul sistema sanitario molisano.

Tredici i ricoverati al Cardarelli: uno in terapia intensiva e 12 in malattie infettive. 7 i ricoverati al Neuromed. In totale gli ospedalizzati sono 20.

Tra i positivi a domicilio ci sono 204 casi. I primi 178 mai ricoverati in ospedale. Gli altri 26 dimessi. Tra questi torna oggi a Montenero di Bisaccia anche la paziente uno molisana. Era in ospedale da marzo. 47 i guariti con tamponi negativi, 21 i deceduti. Dodici i soggetti in sorveglianza 374 quelli in isolamento.