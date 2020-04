Petacciato in tempo di Covid 19, Fallica: ecco la nostra interrogazione al sindaco sull' emergenza

Oggi, insieme all'altra capogruppo di opposizione consiliare, Giuliana Ferrara, abbiamo presentato una interrogazione al sindaco, al fine di conoscere le procedure e le modalità di gestione delle risorse assegnate al nostro Comune per far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria.

Questa nostra iniziativa è finalizzata esclusivamente a dare ai cittadini informazioni complete e corrette su come vengono spesi i fondi destinati alle famiglie in difficoltà.

Chiediamo inoltre quali misure l'amministrazione comunale ha messo in campo per le attività commerciali. Noi proponiamo per le attività interessate, per esempio, la sospensione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP).

L'interrogazione riporta le domande e le proposte che i cittadini stessi ci rivolgono.