Covid 19, nuovo caso positivo ma aumentano a 54 i guariti: i casi attivi scendono a 195

Un nuovo caso positivo si è registrato tra i 56 tamponi processati in serata e nella prima mattinata. Viene fuori dai dati pubblicati da Asrem che però aggiorna in positivo anche i dati dei guariti che salgono a 54.

Su 5538 tamponi effettuati 5241 sono negativi e 297 positivi. Gli attuali con il virus scendono a 195.

Scende la pressione sul Cardarelli che continua ad avere un ricoverato in terapia intensiva e 11 ricoverati in malattie infettive. In totale i ricoveri sono 12 che sommati ai 7 del Cardarelli sono arrivati a 19.

203 le persone isolate a domicilio: 176 mai ricoverate e 27 dimessi dagli ospedali. I morti restano fermi a 21. Le Usca hanno già effettuato le prime visite a domicilio per il territorio del Molisecentrale e sono 25. I soggetti in sorveglianza sono 12 e quelli in isolamento 376.