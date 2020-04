Musica al tempo di Covid 19, la Epic Orchestra ci regala una esibizione di speranza dal concerto del 25 gennaio all'auditorium

Un brano che è frutto del concerto del 25 gennaio della Epic Orchestra. Un gruppo fondato da Vincenzo Cimino e da altri musicisti ha inteso regalarci un pezzo della propria musica per dare una speranza durante la lotta al Covid 19. Un brano che è frutto del concerto del 25 gennaio della Epic Orchestra. Un gruppo fondato da Vincenzo Cimino e da altri musicisti ha inteso regalarci un pezzo della propria musica per dare una speranza durante la lotta al Covid 19.

Una speranza di tornare presto a sconfiggere questa pandemia e tornare ad abbracciarci ma soprattutto per sentire buona musica.

Il concerto è stato tenuto da L’organico della Epic Music Orchestra:

Claudio Luongo (pianoforte, direzione e arrangiamenti), Pio Cavalluzzo (sint, programmazione e arrangiamenti), Nicola Graziano (chitarra elettrica, direzione e arrangiamenti), Alessio Lalli (tromba), Cinzia Romano (violino), Matteo Iannaccio (violino e arrangiamenti), Francesca Cimino (violino), Marta Paoliello (violoncello), Enzo Cimino (flauto), Giuseppe Lanese (clarinetto), Gioacchino Granada (clarinetto), Addolorato Valentino (sassofono contralto, soprano, tenore), Enrico Verrecchia (basso elettrico), Oreste Sbarra (batteria), Luca Mainella (percussioni).

Si tratta dell' esecuzione dal vivo di “Sing, Sing, Sing”, brano del 1936 reso celebre da grandi orchestre jazz e big band come quella di Benny Goodman. Il brano è stato eseguito dalla “Epic Music Orchestra” il 25 gennaio 2020 sul Palco dell’Auditorium “Unità d’Italia” di Isernia in occasione della Conferenza di lancio di “UNESCO EDU 2020”, il Programma nazionale per l’Educazione dell’UNESCO in collaborazione con il MIUR.