Covid 19, annullata la Transumanza 2020: Carmelina Colantuono non scende da cavallo

Carmelina Colantuono ha confermato anche all'Ansa, questa mattina, che la transumanza quest'anno non ci sarà.

"Dobbiamo rimandare - ha spiegato - perché siamo in un momento difficile e per questo non abbiamo inoltrato le richieste in quanto coscienti del fatto che le avrebbero respinte.

"L'emergenza Coronavirus è un grave problema, bisogna prima pensare alla salute delle persone e prestare massima attenzione alla fase successiva dell'emergenza".

Poi uno sguardo al futuro.

"È tutto incerto, non sappiamo cosa succederà soprattutto per quanto riguarda gli allevamenti allo stato brado che comunque prevedono la presenza di alcune persone".

L'unica sicurezza, sentendola parlare, con un tono preoccupato ma fermo é che la 'nostra' cowgirl non scenderà da cavallo.

Dopo l'Unesco, ci sono altri traguardi da raggiungere. Saltando un po' di ostacoli, questo sì.

Ma la transumanza ripartirà presto.